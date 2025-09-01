Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun Kavşağında meydana geldi. Sürücü yönetimindeki 16 NP 800 plakalı cip, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

E4F07291 Cea0 4197 8383 5Dc420F619B3
Başkan Müdahale Etti
Kazanın hemen ardından yoldan geçen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aracından inerek kazaya müdahale etti. Başkan 112’ye haber vererek ekipleri olay yerine çağırdı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A0Ed1Bf7 3Df8 4675 A0B5 3B92Ceeabf82

Kaynak: Tuncay Şentürk