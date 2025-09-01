Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun Kavşağında meydana geldi. Sürücü yönetimindeki 16 NP 800 plakalı cip, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Başkan Müdahale Etti

Kazanın hemen ardından yoldan geçen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aracından inerek kazaya müdahale etti. Başkan 112’ye haber vererek ekipleri olay yerine çağırdı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.