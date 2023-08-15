Tekirdağ Çorlu’da yol ayrımında dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletli genç yaralandı.
Kaza, Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkgücü istikametine seyrederken Görgü Sokak’a dönüş yapan İmam B. idaresindeki 59 ADR 785 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış A.’nın kullandığı 59 AHC 392 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Barış A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.