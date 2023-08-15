Bir sitenin parkında gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir kadının çocuğu sokak köpeğine top attı. O anları gördüğünü söyleyen B.A duruma tepki gösterdi. Tepki anlarını ise cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kadınlar ve tepki gösteren genç arasında tartışma çıktı.

Türbanından Utan Dedi

Tartışmanın büyümesiyle B.A. cep telefonu ile tartışmayı kayda aldı. Kadınları ve tartışmayı kayıt altına alan genç hem tahrik etti, hem de kavga etti. Dakikalar süren tartışmada B.A. kadınlara ‘Türbanından utan’ diyerek aşağıladı. Ardından parktan uzaklaştı.

Tehdit Suçundan Gözaltına Alınmış

Öte yandan videoyu kayda alan gencin, “Başıboş köpekleri toplayın” diyen vatandaşları tehdit eden bir hayvan hakları derneğinin yöneticisi B.A. olduğu, geçtiğimiz ay ise “halkı paniğe sevk etmek ve korku oluşturmak” suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. B.A.’nın sosyal medyada sokak köpeklerine karşı çıkan vatandaşları ‘öldürmekle’ tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı.