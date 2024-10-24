Tekirdağ genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda farkındalığı artırmak amacıyla yıl boyunca yapılan denetimlere ek olarak, okul ve yurtlardaki kantin ve yemekhanelere yönelik denetimler Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 11 ilçede gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, öğrencilerin günde en az bir öğününü karşıladığı toplu tüketim hizmeti veren okul kantinleri ve yemekhanelerinin gıda güvenilirliği incelendi. Denetimlerin amacı, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması olarak belirtildi. Yapılan denetimlerde, işletmecilerin 5996 sayılı Kanuna uymak zorunda oldukları hususlar kontrol edildiği gibi, işletmelere rehberlik de yapıldı.

Ayrıca, gıda ile ilgili her türlü şikayet için tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı’na başvurmaları hatırlatıldı. “En etkili denetim, tüketicinin kendisinin yaptığı denetimdir” sloganı toplumsal farkındalığın ve ihbarın önemine dikkat çekildi.

Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimlerini teşvik etmek ve kaliteli gıda alımını güvence altına almak adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.