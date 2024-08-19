Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ekinplas plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Gökyüzüne ulaşan yoğun dumanlar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmaya çalışılıyor.