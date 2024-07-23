Tekirdağ’da sağanak sebebiyle rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ şehir merkezinde şiddetli yağış sonrası bazı bölgelerde rögarlar taştı. Rögar kapaklarında fışkıran sular trafik akışını olumsuz etkilerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su baskınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, vatandaşlar ise su birikintilerinden dolayı yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.