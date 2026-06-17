Kağıthane Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirdiği en kapsamlı projelerden biri olan Can Dostlar Ofisi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Sokaktaki tehlikenin ortadan kalkabilmesi için üremenin durması gerekiyor. Üremenin azalması gerekiyor. Bunun için de kısırlaştırmanın artması gerekiyor' dedi.

Kağıthane Belediyesi'nce Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde inşa edilen tam donanımlı 'Can Dostlar Ofisi' hizmete açıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayvanseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Sokaktaki tehlikenin ortadan kalkabilmesi için üremenin durması gerekiyor'

Burada açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, sokaktaki tehlikenin ortadan kalkabilmesi için üremenin durması gerektiğini ifade ederek, 'Burada sadece köpeklere yönelik değil, tüm hayvanlara yönelik bir tesis kurulmuş. Özeti şu; sokaktaki tehlikenin ortadan kalkabilmesi için üremenin durması gerekiyor. Üremenin azalması gerekiyor. Bunun için de kısırlaştırmanın artması gerekiyor. Belediyelerimiz her biri kendi alanında kısırlaştırmaları arttırırsa otomatikman sayı azalacaktır. Bu arada da doğal yaşam alanlarında da başıboş hayvanlar, sahiplenilmeyen hayvanlar daha sağlıklı şartlarda barındırılırsa, beslenirse hem kanunun hükmü yerine getirilmiş olur, hem vatandaşların korkusu ortadan kalkmış olur, hem de gerçekten hayvanlara eziyet etmeden bir çözüm bulmuş oluruz' dedi.

'Amacımız sokaktaki köpeklerin daha iyi ortamlarda yaşamasını sağlamak'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise amaçlarının sokak hayvanlarına daha iyi bir yaşam sunabilmek olduğunu söyleyerek, 'Amacımız şu; sokaktaki yaşayan canlara daha güzel ortamlarda yaşama imkanı sağlamak ve burada da onların her türlü ameliyatlarını veya kırık çıkıklarını veya aynı zamanda yapılması gereken hizmetleri yapabilmek. Sokaktaki can dostlar sadece köpekler değil, kediler de var, diğer hayvanlar da var. Mesela Kağıthane Deresi'nde kuşlar da var. Her biriniz için hizmet edecek bir alan aslında burası. Burası tedavi merkezi, aynı zamanda sahiplendirme merkezi olarak planladığımız bir yer. Yine Çatalca'da doğal yaşam alanı planladık. Yakın bir zamanda orayı da açmış olacağız. Ama nihai amacımız sokaktaki yaşayan köpekleri, can dostları dediğimiz hayvanlarla beraber insanların daha huzurlu yaşaması imkanı sağlamak. Sokaktaki olan köpeklerin daha iyi ortamlarda yaşamasını sağlamak. Çocuklarımızın da, ailelerimizin de parkta, bahçede daha güvenli olmalarını sağlamak. Nihai hedefimiz bu' diye konuştu.

'İlçemizde tüm okullarımız artık tekli eğitime geçiyor'

Öztekin, Kağıthane'de tüm okulların tekli eğitime geçeceğini belirterek, 'Eylül ayından itibaren ilçemizde tüm okullarımız artık tekli eğitime geçiyor. Bu ne demek? Eskiden bizler okula giderken nasıldı? Sorardık çocuğa, 'Sabahçı mı, öğlenci mi?' diye. Artık sabahçı ve öğlenci kalmıyor. Kağıthane'de tüm okullarımız tekli eğitime giderek, tüm çocuklarımız sabah saat 08.30-09.00'da okula giderek, saat 15.00'e kadar okulda, 15.00'ten sonra atölye çalışmalarıyla beraber de eğitimi de çok güzel bir şekilde alarak, Kağıthane'mizde bu ivmeyi yakalamış olduk' şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından merkez gezildi. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulan Can Dostlar Ofisi, bin 500 metrekare kapalı alan ve 8 bin 500 metrekare açık yeşil alandan oluşuyor. Tesiste muayene ve teşhis birimleri, tam donanımlı ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı tasarlanmış tedavi ve bakım alanları, aşevi, depolar, teknik odalar ve ofisler yer alıyor. Merkez bünyesindeki rehabilitasyon alanında ise aynı anda 180 kedi ve 60 köpeğin geçici olarak barındırılması ve tedavi edilmesi mümkün olacak.