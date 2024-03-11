Tekirdağ‘da jandarma ekiplerince ruhsatsız tabancaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silaha yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesinde Ö.M.Ö isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesinde A.Z.O.K. isimli şahsın aracında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde S.T. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem yapıldı.