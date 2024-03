Down sendromlu çocuklarda aşağıdaki sağlık problemlerine sık rastlanır:

Kalp hastalıkları: Down sendromlu çocukların yaklaşık yarısı çeşitli kalp hastalıkları ile doğar.

Lösemi: Down sendromlu çocukların lösemi olma riski yüksektir.

Enfeksiyon hastalıkları: Bağışıklık sistem anormallikleri nedeniyle Down sendromlu çocukların zatürre gibi enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski de yüksektir. Bu yüzden doğumdan sonra anne sütü ile beslenmeleri ve aşılarını düzenli olarak yaptırmaları çok önemlidir.

Erken yaşlanma (Demans): Down sendromlu kişilerde genellikle erken yaşlanma görülür. Eken yaşlanma belirtileri 50 yaş civarında ortaya çıkar. Bu kişilerde Alzheimer hastalığı riski de yüksektir.

Uyku apnesi: Down sendromlu kişilerdeki yumuşak doku ve iskelet anormallikleri sebebiyle uyku apnesi görülme riski daha yüksektir.

Obezite: Down sendromlu kişilerde şişmanlık genel nüfusa oranla daha fazladır.

Bu sayılanlar dışında, Down sendromlu kişilerin mide bağırsak sisteminde tıkanma, tiroid hastalıkları, erken menopoza girme, kulak enfeksiyonlarına yakalanma, işitme kaybı, iskelet sistemi anormallikleri, görme sorunları gibi problemlerle karşılaşma riski de yüksektir.

Down sendromunda yaşam beklentisi ne kadardır ?

Günümüzde Down sendromlu kişilerin yaşam süresi oldukça uzamıştır. Yirminci yüzyılın başında, Down sendromlu doğan bir bebeğin yaşam beklentisi en fazla 10 yıl iken, günümüzün şartlarında bu süre 60 yaşından ileriye uzanmaktadır. Yaşam süresini belirleyen en önemli faktör, birlikte görülen sağlık problemlerinin ciddiyetidir.

Down sendromu kimlerde daha fazla görülür ?

Bazı anne babaların Down sendromlu çocuk sahibi olma riski daha fazladır. Bu risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:

Annenin yaşının ileri olması: Yaşlı annenin Down sendromlu çocuk doğurma riski daha fazladır. Çünkü yaşlı yumurtaların bölünmelerinde uygunsuzluk riski daha fazladır. Anne yaşı 35 iken Down sendromlu çocuk doğurma riski 350'de 1 iken, kadın 40 yaşına geldiğinde bu risk 100'de 1'e yükselir. Anne adayı 45 yaşında ise bu risk 30'da 1'e yükselir ki, bu oldukça yüksek bir orandır.

Down sendromlu çocuk sahibi olmak: Bir çocuğu Down sendromlu olan bir annenin ikinci çocuğunun da Down sendromlu olma riski 100'de 1'dir.