Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Zorlu Enerji Şirketi tarafından Tekirdağ’ın çeşitli ilçelerinde yapılması planlanan rüzgâr enerji santrali projesine sert eleştirilerde bulundu.

Yontar, projenin Tekirdağ’ın Çorlu, Marmaraereğlisi, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerine bağlı çok sayıda köyü kapsadığını belirtti. “Muradiye, Yeşilsırt, Kepenekli, Müsellim, Yenice, Maksutlu, Çeşmeli, Karaevli, Husunlu, Köseilyas, Kayı, Kılavuzlu, Gündüzlü sınırları içinde bulunan bu proje, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanarak oldubittiye getirildi” diyen Yontar, köy halkının projeden habersiz olduğunu vurguladı.

İktidarın çevre politikalarını sert dille eleştiren Milletvekili Yontar, “AK Parti çevre dersinden sınıfta kalmış ve 23 yıldır yanlış politikalar uygulayarak çevre katliamlarına çanak tutmuş bir iktidardır” ifadelerini kullandı.

Yontar, yerel yönetimlerle görüşülmeden ve bilimsel araştırmalar yapılmadan verilen ruhsatlar nedeniyle Tekirdağ’daki birinci sınıf tarım arazileri ile hayvancılığın tehlikeye atıldığını belirterek, “Tekirdağ’da sahada kapsamlı bir araştırma yapılmadan, derinlemesine bilimsel çalışmalar yürütülmeden, Yerel Yönetimlerle görüşmeden verilen ruhsatlar nedeniyle yüzlerce hektar 1. sınıf tarım arazisinin ve hayvancılık sektörünün yok edilmesini istemiyoruz” çağrısında bulundu.