Beyaz et fiyatlarında henüz resmi bir artış olmamasına rağmen, endüstriyel yemek üreticileri, beyaz et sektörünün kırmızı etteki yükselişi gerekçe göstermesinden ve yaklaşan mangal sezonunun da beyaz et fiyatlarını artırmasından tedirgin oldu. Tüm bu gelişmeler, endüstriyel yemek firmalarını alternatif çözümler aramaya yöneltirken bunların başında ise geçici olarak "vejetaryen menü" uygulaması geliyor.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bu yıl Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarında yaşanan artışın önceki yıllara göre çok daha belirgin olduğunu söyledi. "Kırmızı et fiyatları zaten uzun süredir yüksek seyrediyordu. Her yıl Ramazan öncesinde başlayıp Kurban Bayramına kadar süren artışlar ile fiyatlar aşırı arttı" diyen Dönmez, endüstriyel yemek üreticilerinin bu nedenle menü maliyetlerini dengelemekte çok zorlandığını vurguladı.

"Vejetaryen menü bir zorunluluk olabilir"

Maliyet artışları karşısında kurumsal müşterilerden gelen fiyat baskısıyla mücadele ettiklerini belirten Başkan Dönmez, bazı firmaların geçici bir çözüm olarak et içermeyen, sebze ağırlıklı menülere yönelmek zorunda kalabileceğini ifade etti. Ancak bu modelin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti;

"Sanayi bölgelerinde çalışan binlerce kişi beden gücüyle üretim yapıyor. Bu çalışanların dengeli ve yeterli protein alması gerekiyor. Bu nedenle etin menülerden tamamen çıkarılması, hem bireysel sağlık hem de iş gücü verimliliği açısından ciddi sorunlar oluşturabilir."

"Tüm kalemlerde artış var"

Yalnızca et değil; yağ, bakliyat, sebze ve meyve gibi pek çok temel gıda ürününde de ciddi fiyat artışları yaşandığını da belirten Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek firmalarının hem maliyetleri kontrol altında tutmaya çalıştığını hem de müşteri memnuniyetini sağlama çabası içinde olduğunu belirtti. Coşkun Dönmez, "Bu dengeyi korumak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçici olarak bazı alternatifler değerlendirilebilir; ancak sanayi yemeklerinde uzun vadeli vejetaryen menü uygulamaları, sektörün gerçekleriyle uyuşmuyor ve sürdürülebilir değil. Kalıcı çözümler için üretim ve tedarik zincirindeki maliyet baskısının hafifletilmesi şart" şeklinde konuştu.