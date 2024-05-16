Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde E.T. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 1 adet sarma kağıdı ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Karabürçek Mahallesi’nde S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 90 adet (50 cc lik’)el yapımı bira, 2 kilogram malt özü,1 adet kapak takma aparatı, 1 adet bira yapımında kullanılan mayalandırma kabı, 200 adet bira kapağı, 150 adet boş bira şişesi, ele geçirildi.

Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi’nde A.C.T. isimli şahsın üst aramasında, 6 gram esrar ele geçirildi.

Çorlu Seymen Mahallesinde de G.K., O.K. ve U.S isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.