Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Ağustos 2024 tarihinde Kapaklı ve Ergene ilçelerinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde bulunduran şahıslar yakalandı. Operasyonlar, jandarma ekiplerinin Huzurlu Sokaklar uygulaması kapsamında gerçekleştirildi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde, T.S. isimli şahsın üst aramasında 8 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında, N.T. isimli şahsın üzerinde 4 gram esrar bulundu.

Ayrıca, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında icra edilen Huzurlu Sokaklar faaliyeti kapsamında, toplam 208 şahıs ve 154 araç kontrol edilerek sorgulandı. Kapaklı Karağaç Mahallesi Mithat Paşa Caddesi’nde T.S. isimli şahsın üst aramasında ise 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı.