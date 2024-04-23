Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturuyor operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 parça halinde 937 gram sentetik kannobinoid, 8 parça 15 gram eroin, 10 gram A-M kimyasal madde, 24 adet sentetik ecza hap, 4 adet extacy hap maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, 10 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yasal işleme başlandı.