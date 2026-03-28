Sakarya'nın Gevve ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Kayıp şahsı bulmak için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Dereköy Mahallesi mevkiinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki adamın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerinden 7 personel, 2 araç ve 1 dron, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığından 30 personel ve 1 iz takip köpeğinin katılımıyla kayıp şahsı arama çalışmalarına başlatıldı. 75 yaşındaki adamdan herhangi bir iz bulunamazken çalışmalar devam ediyor.