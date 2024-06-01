Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 3 ilçede düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına alırken, yüzlerce sentetik ecza hap ve kilogramlarca sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Tekirdağ’a bağlı Hayrabolu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltında alındı. Ayrıca ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu, 281 sentetik ecza hap ve 15 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.