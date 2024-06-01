İnegöl Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda spiralle elini kesen genç yaralandı.

Olay Hamidiye mahallesi Semaver sokakta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Muhammed A.(28) evinin bahçesinde spiral makinesiyle demir profil kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti. Kanlar içinde kalan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından genç, Ambulansla Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI