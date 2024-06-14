Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde fırtına etkili olurken, festival dolayısıyla sahilde güneşten korunmak için kurulan şemsiyeler devrildi. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar belediye tarafından sahilde kurulan stantlara sığındı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ sahilinde kiraz festivali dolayısıyla kurulan tezgahlar da fırtınadan etkilendi. Fırtınaya yakalanan işletmeler sahipleri uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan güneşliklere sığınarak korunmaya çalıştı.

Öte yandan, Hayrabolu ilçesi Dambaslar Mahallesi’nde ve diğer kırsal kesimlerde de dolu yağışı etkili oldu.