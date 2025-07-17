Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz’da Şarköy’e bağlı İstiklal Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında mücadele 42 saat sürdü. Ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntüler, alevlerin ne denli geniş bir alanı etkisi altına aldığını ve doğaya verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi. Siyahlaşan toprak, küle dönmüş ağaçlar ve kavrulmuş alanlar, yaşanan felaketin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.