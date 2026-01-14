Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından bıçaklanmış halde ölü bulunan kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklanarak toplamda tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk değerlendirmelerde, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla yangın çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

Olayla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Binnaz Eriş'i öldürdüğü iddiasıyla kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 kişi daha yakalandı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenilirken toplam tutuklu sayısı 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kalanların sayısı ise 5 kişiye yükseldi.