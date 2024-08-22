Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın, çalışanların müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Kapaklı ilçesi Mithatpaşa Caddesi Kazak Gölü yolu üzerinde yapımı devam eden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, hastane inşaatında çalışanların müdahalesi ile kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.