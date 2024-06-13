İnegöl Kafkasspor Kulübünde yeni yönetim kurulu oluşturma çalışmalarının henüz tamamlanmaması üzerine kongrenin yeniden ertelendiği öğrenildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Olağanüstü Genel Kurul toplantımız 25.06.2024 Salı günü saat 20.00 da kulüp binamızda yapılacaktır.” denildi.

Kulüpte mevcut Başkan Celal Ter’le mi yoksa kulüpte daha önce başkanlık yapan Sebahattin Ordu yönetimiyle mi devam edileceği merak konusu oldu.

Celal Ter’in yeniden aday olması durumunda kongreye tek liste ile girilecek. Başkan Celal Ter’in başta Sebahattin Ordu olmak üzere farklı bir isme destek vererek liste çıkarılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Kaynak: İBRAHİM USLU