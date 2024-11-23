Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, son 10 gün içinde yaptıkları denetimlerde çok sayıda suç unsurunu ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polislerinin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 91 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 30,57 gram esrar, 1 kesici alet, 1 çalıntı motosiklet ve 21 bin 760 adet kıyılmış tütünle makarona doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Denetimlerde, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de dahil olmak üzere toplam 23 şahıs hakkında adli ve idari işlem uygulandığı bildirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güveni için yunus polisleri ve diğer personelin 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı.