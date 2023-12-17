Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Bölgesi için yapılan sağanak ve kar yağışı uyarılarından sonra kar ve sağanak etkisini gösterdi.

Sağanaktan sonra gece Tekirdağ’ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın ardından sis ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.