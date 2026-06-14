Satışlarda yaşanan düşüş, sektörde faaliyet gösteren perakendecileri de olumsuz etkiledi.

Kate Spade gibi dünyaca ünlü markalara ev tekstili ve dekorasyon ürünleri tedarik eden Simply Interior Homes LLC de finansal darboğaza girdi. Şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak ve varlıklarının satış sürecini yönetebilmek amacıyla iflas koruma başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Hindistan’daki üreticilerden bitmiş ürün ve kumaş ithal eden şirket, 8 Haziran’da yaptığı başvuruda 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında borç bildirdi. Şirketin varlıklarının da yine aynı aralıkta olduğu kaydedildi.

Centre Lane Partners bünyesinde faaliyet gösteren Simply Interior Homes LLC, yaklaşık bir yıl önce tekstil ürünlerinde markalaşma hedefiyle Keeco LLC’den ayrılarak kurulmuştu. Şirket, iflas başvurusunun gerekçeleri arasında ayrılık sonrası yetersiz sermayeyi, ana şirketin başarısız kalan yeniden finansman ve yapılandırma girişimlerini ve gerekli mali desteğin sağlanamamasını gösterdi.

Şirket yönetimi ayrıca, önceki operasyonlardan kaynaklanan sipariş sorunları ve finansal zayıflık nedeniyle gelir beklentilerinin ciddi şekilde gerilediğini açıkladı. 2025 yılı başında 185 milyon dolar olarak öngörülen gelir hedefinin, 86 milyon dolara kadar düşürüldüğü belirtildi.