Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre tramvayda bir vatandaşın cep telefonunu çalan şüpheli, araçtan indikten sonra koşarak kaçmaya başladı. Ara sokağa yönelen zanlı, o sırada temizlik yapan Fatih Belediyesi personeli Burhan Yavuz ile karşılaştı. Hırsızlık şüphelisini ilk olarak bir vatandaş çelme takarak durdurmaya çalıştı. Ardından çevreden yükselen "Hırsız var, kaçıyor" sesleri üzerine Burhan Yavuz, elindeki süpürgeyle şüpheliye vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak zanlı, temizlik personelinin müdahalesinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Bağırışlardan hırsız olduğunu anladık"

Fatih Belediyesi temizlik personeli Burhan Yavuz, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Fatih Belediyesi'nde çalışıyorum. Sabah saatlerinde temizlik yaparken bir kişinin koştuğunu gördüm. Bir arkadaş çelme taktı ama kendini kurtardı. Ben de ani refleksle süpürgeyi kafasına vurdum. Kısa süreli afalladı, ardından yeniden kaçmaya başladı. Arkadan 'Yakalayın, hırsız var' diye bağırıyorlardı. Üzerime doğru gelirken bana da vurmaya çalıştı. Üzerinde bıçak ya da başka bir şey olabileceğini düşündüğüm için geri çekildim. O an refleksle süpürgeyle müdahale ettim. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Sonuçta bu bir vatandaşlık görevi. Elini beline atınca üzerinde bir şey taşıdığını düşündük. Daha önce güvenlik eğitimi kursuna da gitmiştim."

"Sokağa girince çelme takıldı"

Olayın seslerini duyarak dışarı çıkan esnaf Abdullah Aslan ise, "Hırsız tramvaydan inip sokağa girdiğinde temizlik görevlisi arkadaşımız hemen müdahale etti. Daha sonra kaçmaya başladı. Sokağa girdiğinde bir arkadaşımız çelme taktı. Temizlik personeli de süpürgeyle müdahalede bulundu." ifadelerini kullandı.

Yabancı uyruklu olduğu öne sürülen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.