Türkiye Yüzyılı vizyonunun “Ticarette Dijital Dönüşüm” hedefleri doğrultusunda geliştirilen E-KİP, ihracat yapmak isteyen veya mevcut faaliyetlerini büyütmeyi hedefleyen firmalara dijital rehberlik sunuyor. Birbiriyle entegre 12 farklı modülden oluşan platformda yapay zekâ destekli araçlar, hedef ülke ve sektör analizleri, eğitim içerikleri ve uygulamaya yönelik rehberler bulunuyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, kamu ve özel sektörde verimliliği artıran yenilikçi projelerin değerlendirildiği Verimlilik Proje Ödülleri’nde 2025 yılında 49 ilden 451 proje incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 72 proje finale kalırken, E-KİP kendi kategorisinde birinci oldu.

Ödülü Bakan Kacır takdim etti

E-KİP’in birincilik ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi. Ticaret Bakanlığı, kazanılan ödülün platformun yapay zeka ve veri temelli araçlarla kamu hizmetlerini daha erişilebilir, bütüncül ve kullanıcı odaklı hale getirme çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Akıllı E-İhracat Robotu güncelleniyor

E-KİP’in geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklayan Bakanlık, daha güçlü altyapı ve anlık veri akışıyla yenilenen Akıllı E-İhracat Robotu üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Platforma ayrıca e-ihracatçıların lojistik süreçlerinde adım adım yönlendirilmesini sağlayacak chatbot özellikli “Adım Adım Lojistik” modülünün ekleneceği açıklandı.

Tamamen ücretsiz olan E-Kolay İhracat Platformu’na kolayihracat.gov.tr adresinden erişilebiliyor.