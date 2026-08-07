15 Temmuz darbe girişiminde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan Fetöcü Burkay Karatepe’nin, Afyonkarahisar’da yakalanarak Muğla’ya getirilmesini ardından Burkay Karatepe’ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe Menteşe’de gözaltına alındı. Kardeşine maddi destek sağladığı, gizlenmesine yardımcı olduğu ve yiyecek temini sağladığı ileri sürülen Ayşe Alanur Karatepe Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: İHA