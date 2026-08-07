Olay, hastanede görevli ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıra bekleyen hastalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Hastanede görevli jandarma ve polis ekipleri ile güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı öğrenilemedi.

Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ