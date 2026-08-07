Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süredir devam eden yağma ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında vatandaşları mağdur ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşlara banka hesabı açtırdığı, açılan hesapların ise kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca, hesap açmayı reddeden kişilerin bıçak gösterilerek tehdit edildiği ve baskı altına alındığı da iddia edildi.

Toplanan deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonda Y.A., O.G., M.A., F.A., İ.A., K.K., S.A., İ.T., A.O., A.Y. ve S.Y. isimli 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürdü.