

Olay, önceki gece merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İşyeri yangını ihbarı alan ekipler, hızlıca harekete geçti. Olay yerine varan itfaiye ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti.

Bu sırada söndürme çalışmasına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Tunahan Daş, yüksekten düşerek yaralandı.

Olay yerinde hazır bulunan ambulansta ilk tedavisi gerçekleştirilen itfaiye eri Daş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tunahan Daş'ın, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.