TEM Otoyolu’nun Altınşehir mevkiinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonucu kamyon kasasındaki malzemeler yola saçıldı ve trafik akışı tamamen durdu. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Yolun tek şerit olarak kontrollü şekilde açılmasının ardından, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yola saçılan malzemelerin temizlik çalışmaları devam ediyor. Kapanan otoyol, dron ile havadan görüntülendi.