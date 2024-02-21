Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’u ziyaret etti. Karaer, Corendon Tennis Club Kemer vizyonunu ve açılış heyecanını TTF Başkanı Durmuş ile paylaştı.

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor turizmini geliştirmek adına hem yurt içinde hem de yurt dışında futboldan basketbola, voleyboldan bisiklete kadar farklı dallarda pek çok spor kulübüne, elit sporcuya ve organizasyonuna sponsorluk desteği sağlayan Corendon Turizm Grubu, Antalya’da fark oluşturan yatırımlar yapmaya devam ediyor. Lara’da bisiklet dostu otel konsepti ile dünyanın farklı ülkelerinden bisiklet sporcularını konuk eden Corendon Turizm Grubu, Nisan ayında Corendon Tennis Club Kemer’in tamamlanması için gün sayıyor.

Kemer bölgesine ve bölgede hizmet veren konaklama tesislerine yeni bir pazar sunmak, spor turizmini çeşitlendirmek için adım atılan Corendon Tennis Club Kemer projesi ikinci etabında ise dünyada turnuvaları ile büyük ilgi gören "Padel" sporunu bölgeye kazandırmayı hedefliyor.

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’u Ankara’da ziyaret etti. Karaer, “Ülkemiz için, spor turizmini desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak için oluşturduğumuz Corendon Tennis Club Kemer projesi ile profesyonel ve amatör tenisçileri Kemer’de ağırlamaya hazırlanmak bizim için büyük bir gurur ve heyecan. Kemer’in yemyeşil doğasıyla bütünleşen Corendon Tennis Club ile sezonu 12 aya uzatabilmeyi ve bölgeyi spor alanında cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Antalya’yı dünyanın dört bir yanındaki tenis severlere tanıtmakla birlikte, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi ve bölge halkına spor yapma imkanı sunan bir merkez oluşturmayı da hayal ediyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş’u ziyaret ederek Corendon Tennis Club heyecanımızı ve vizyonumuzu paylaşma fırsatı bulduk. Kendisine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Durmuş ile birlikte Kemer’in yemyeşil doğasında yapılan yeni tenis kulübümüzü ve Antalya’mızı nasıl tüm tenis severlere tanıtacağımızı, bu merkezimizin ilerde bölge halkına sağlıklı yaşam imkanı sunan bir yer olacağını ve bu yapıyla beraber turizmi destekleyip geliştirmek için ortak neler yapılabilir gözden geçirdik. Dilerim ilerde güzel iş birlikleriyle hem tenisi hem de Antalya’yı tüm tenis severler için bir yaşam merkezi haline getirebiliriz” dedi.

Yeni projeleri ve Corendon Tennis Club Kemer hakkında konuşulan bu ziyaret sonrası Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş da, “Türk sporunun ve tenisinin gelişimi adına değerli katkılar sunan Corendon Turizm Grubu’nun Kurucu Ortağı Sayın Yıldıray Karaer’e federasyonumuza yapmış olduğu bu nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Corendon Tennis Club projesinde, 14 toprak zemin tenis kortu yer alacak

Antalya’da spor turizminin büyümesine öncülük yapan Corendon Turizm Grubu, Kemer’de inşaatı süren yeni tenis projesi Corendon Tennis Club Kemer’in heyecanını yaşıyor. Corendon Tenis Club Kemer, 14 toprak zemin tenis kortu, yerel ve uluslararası spor etkinlikleri ile Kemer’i tatil ve sporu bileştiren tenisin merkezlerinden biri yapmaya hazırlanıyor. Projenin ikinci etabında ise spor turizmini çeşitlendirmek için padel kortları planlanıyor.