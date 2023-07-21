Sosyolog Rehber Öğretmen Sevim Tekdemir üniversite tercijleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Tekdemir, "Tercihlerde kriter kesinlikle sıralama olmalıdır, puanla yapılan tercihler yanlış sonuçlara yol açar. Aman dikkat!” dedi.Cüneyt YAMAN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Sosyolog Rehber Öğretmen Sevim Tekdemir, 20 Temmuz’da açıklanan YKS sınav sonuçları sonrasında tüm öğrencilerin de üzerine düşünüp araştırdığı tercih konularına ilişkin Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Tekdemir, öğrencilere yapacakları üniversite tercihlerinde dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve “Doğru üniversite seçimi yaparken üniversitenin kuruluş tarihi, profesör sayısı, doçent sayısı, üniversitenin konumu, yakın çevrede yurt imkânlarının bulunması ve şehir şartları gibi kriterlere bakmakta fayda var.” dedi.

YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrencilerin Tercihler ne zaman başlayacak?” ve “Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz?” gibi sorularına cevap veren Tekdemir şu ifadelere yer verdi:

“Tercihler 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında, öğrencilerin sınava hazırlandıkları koçları, rehber öğretmenleri ve danışmanları tarafından yapılacak.”

GELECEĞİN MESLEKLERİ HANGİLERİ OLACAK?

Doğru meslekleri seçmek ve geleceğine yön vermek isteyen öğrenciler için Tekdemir şunları söyledi:

“Öğrenciler tercih yaparken bence ileride severek yapacağı, sabah uyandığında mutlu bir şekilde işinin yolunu tutacağı seçimleri yapmalı, para kazanmak tek kriter olmamalı.”

Geleceğin mesleklerinin yazılım mühendisliği ve yapay zekâ mühendisliği gibi biraz daha teknoloji ile iç içe olan meslekler olabileceğinin altını çizen Tekdemir, “Meslek seçimlerini yaparken ilgi duyduğu, kendisinde merak uyandıran, ileride gerçekten severek yapacağını düşündüğü meslek seçimlerine yönelmeliler. Bununla alakalı meslek envanterlerinden yararlanabilirler.” dedi.

Öğrencilerin üniversite tercihlerinde ilgilerini çeken sosyal aktiviteler ve kampüs olanakları hakkında da yorum yapan Sevim Tekdemir, “Adı üstünde üniversite hayatı… Kesinlikle deli dolu ve aynı zamanda sabahlara kadar vize ve finallere delice çalışacağımız yıllar, yorulacağız ama sosyal etkinliklerle, arkadaşlarımızla yapacağımız tatlı sohbetlerle de yorgunluğumuzu atacağımız zamanlar olacak. Şehrin koşulları (maddi ve manevi) ulaşım, çeşitlilik ve barınma göz önünde bulundurulmalı.” dedi.

SIKÇA YAPILAN HATALAR NELER?

Tercih yaparken yapılan hatalara ve yanlışlara da değinen Tekdemir, “Bu hatalardan başlıcaları sırf aile evinden çıkmak için yapılan rastgele seçimler ve İstanbul’da okumak için yapılan yanlış seçimler olabilir. Öncelikli olarak seçeceğimiz bölüme karar vermemiz gerekir. Ardından o bölümde hangi üniversitenin daha iyi koşullarda ve olanaklarda verdiğine bakmamız gerek. Üniversite tercihlerinde önceki yıllardan orada bulunmuş aynı bölümden kişilere sosyal medyadan ulaşarak fikir alınabilir. Bu süreç çocuklar için olduğu kadar ebeveynler için de çok zor bir süreç. Elbette ki anne ve babalar çocukları için her şartta ve koşulda en iyisini düşünürler fakat bu seçimin çocuklarının bütün hayatlarını etkileyeceğini unutmasınlar. Çocuklarına ne istediklerini, fikirlerini tabi ki söylesinler ama son sözü söyleyecek kişi bu hayatın sahibi olan evlatları unutmamakta fayda var.” ifadelerini kullandı.

Üniversite tercih süreçlerinde öğrencilere tavsiyede bulunan Tekdemir için şunları kaydetti:

“Aslında tavsiyelerimi her soru içerisinde verdim. Öncelikli olarak sırf yerleşebilmek için istemedikleri bir bölüme gitmesinler. Gerekirse bir yıl daha hazırlansınlar. Gerçekten ilerde severek, yaptıklarında mutlu olacakları, en önemlisi topluma ve millete faydalı olacakları şekilde tercih yapsınlar. Mesela insan sevmeyen doktor olur mu? Eğer tıp okuyacaksa öğrenci, başarısından önce insanı sevebilmesi önemli. Üniversite tercihi ve şehir tercihinde arkadaşlarının, ailesinin ve en önemlisi rehber öğretmeninin fikirlerini almadan tek başına tercih yapmamalı. Süreç uzun, iyi bir araştırma yapmakta fayda var. Umarım tüm öğrencilerin mutlu olacağı bir tercih dönemi olur".