Türkiye’nin terör tehdidinden tamamen kurtulacağına inandığını belirten Erdoğan, "Ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar. Terörle mücadelede azimle ilerleyeceğiz" dedi.

Açıklamalarında, devletin güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini ifade eden Erdoğan, bu süreçte halkın destek ve dayanışmasının önemine değindi. Türkiye’nin, geçmişte yaşanan sorunları aşarak daha güvenli ve huzurlu bir geleceğe adım atacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşların bu mücadelede bir arada durması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, uluslararası iş birliğinin de önemine dikkat çekerek, terörle mücadelede ortak hareket etmenin gerekliliğini vurguladı. "Bu çabalarımız, sadece ülkemiz için değil, bölge ve dünya için de büyük bir öneme sahip," diyerek, Türkiye’nin güvenliğinin uluslararası güvenlikle bağlantılı olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini ve bu mücadelede asla geri adım atmayacaklarını ifade etti.