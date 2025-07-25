Yazıda, partilerden 31 Temmuz saat 17.00’ye kadar komisyona katılacak isimleri bildirmeleri talep edildi. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, sürece dair fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu görüşmelerin ardından atılan yeni adımla birlikte komisyonun şekillenmesi için takvim işlemeye başladı. Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi 3’er milletvekiliyle temsil edilecek. TBMM’de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti ise komisyona 1’er milletvekiliyle katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi