Dünyaca ünlü top model Halima Aden, muhafazakâr giyim markası Marina’nın yeni sezon mayo koleksiyonunu İstanbul’da tanıttı.

Markanın yeni mayo koleksiyonu için podyuma çıkan dünyaca ünlü model, seçkin davetlilerin olduğu defilede büyük ilgi gördü.

Dünyanın ilk başörtülü modeli Halima Aden, Türkiye’nin ünlü modest mayo markası Marina’nın exclusive defilesinde marka yüzü olarak boy gösterdi.

Marina Mayo, sekiz yıldır beş kıtada 60 ülkeye muhafazakâr giyim ve tesettür mayo modası ihraç ediyor. Firmanın yeni tesettür mayo koleksiyonu İstanbul’da düzenlenen görkemli bir defile ile tanıtıldı. Defilede dünyaca ünlü tesettür modeli Halima Aden podyuma çıktı. Defileye İstanbul’un cemiyet, iş ve sanat dünyasından seçkin birçok davetli katıldı. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden moda tasarımcıları, influencer’lar, blog yazarları, medya mensupları da defilede yer aldı.

Marina’nın yeni mottosu duyuruldu: Kendin ol, Marina ol

Halima Aden’in tanıttığı yeni Marina koleksiyonu davetlilerden büyük beğeni ve alkış aldı. Marina, inançlarına uygun giyim tarzı oluşturmak isteyen her kadının kendini şık ve rahat hissetmeye hakkı olduğu bilinci ile muhafazakâr kadınların giyim tarzını sorgulayanlara yeni bir motto ile cevap verdi. Marina’nın yeni mottosu defilede duyuruldu. Türkçe "Kendin ol, Marina ol", İngilizce "Be Yourself, Be Marina" şeklindeki motto, Halima Aden tarafından defilede dile getirdi.

Defilede Halima Aden rüzgarı esti

Muhafazakâr modanın gözde isimlerinden hijabi model Halima Aden, podyumdaki performansı ile davetlileri adeta büyüledi. Halima Aden, defile öncesi ve sonrasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Somali asıllı Amerikalı model Halima Aden, defileye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Buraya Marina için geldim. Muhafazakâr kadınlar olarak güzel ve kaliteli giyinmek bizim de hakkımız. Biz de çok güzel giyinmeliyiz. Koleksiyonu çok beğendim. Davet için çok teşekkür ederim." dedi. Muhafazakâr modanın giderek büyüyeceğine dikkat çeken Aden, "Sadece bugün buradaki kadınların ne kadar güzel giyindiğini görmek bile bunun büyüyeceğini kanıtlıyor. Moda çıplaklık olmak zorunda değil." görüşünü dile getirdi. Aden, gençlere de, "Kendinizi değil, oyunu değiştirin!" diye seslendi. Ünlü model, Marina markasını yakından takip ettiğini ve ürünlerini çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

“Gayrimüslim kadınlar da markamızı tercih ediyor”

Marina Kurucu Ortağı Sinan Bilen ise, şunları ifade etti: "Muhafazakâr giyinen kadınlarımızın yüzmek için daha fazla alternatife sahip olması için 2016 yılında kurulmuş bir markayız. Tüm dünyaya satış yapıyoruz. Türk ürünlerini ve tasarımlarını yurt dışına taşıyan bir markayız. Ne kadar kaliteli, şık ürünler yaptığımızı yurt dışında da gösteriyoruz. Muhafazakâr kadınların yanı sıra plajda şık tesettür mayolu kadınlar, farklı dine mensup kadınların da dikkatini çekiyor. Farklı ülkelerde birçok gayrimüslim kadın, rahat ve şık görünmek için markamızı tercih ediyor. Bu da kuruluş felsefimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ve motivasyonumuzu daha da artırıyor."

Marina Kurucu Ortağı Alican Bilen de, Türkiye’nin ve dünyanın en popüler tesettür mayo markası olmak için globalde yatırımlarına devam ettiklerini kaydetti.

Halima Aden, 2016 Miss ABD Güzellik Yarışmasının bikinili bölümünde tesettür mayosuyla podyuma çıkmıştı. ABD’de bir güzellik yarışmasında ilk tesettür mayo giyen Müslüman kadın olmuştu. Ayrıca, Vogue ve Sports Illustrated’in dergilerine kapak olan ilk başörtülü Müslüman model olmuştu.