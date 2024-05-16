Türk Sineması’nın genç yeteneklerinin yarıştığı 6. Sinema Güzeli Yarışması düzenlendi. 15 kadın ve 12 erkek yarışmacının yeteneklerini sergilediği gecede birbirinden ünlü isimler jüri koltuğuna otururken, ünlü sanatçı Petek Dinçöz şarkılarıyla geceyi renklendirdi.

Sinema, film ve tiyatro sektörlerine yeni yüzlerin ve genç yeteneklerin bulunması için 6. Sinema Güzeli Yarışması 2024 Bayrampaşa’da düzenlendi. 15 kadın ve 14 erken jüri önünde sahne performanslarını sergiledi. Dereceye giren 3 kadın ve 3 erkek olmak üzere 6 kişi özel eğitim ve burslar ile ödüllendirilirken birçok sponsorluk aldı. Engin Çağlar Jüri Başkanı olduğu yarışmada, Halil Ergün, Erhan Yazıcıoğlu, Çiğdem Tunç, Cem Özer, Nuri Alço İpek Tenolcay, Meral Konrat, Uğurkan Erez, Petek Dinçöz, Esin Yağmurdereli, Piraye Uzun, Devlet Devrim, Aleyna Solaker, Burçin Bildik, Banu Noyan ve Tumay Özokur jüri olarak yerlerini aldılar. 3 dakika boyunca sergilenen performansları değerlendirildi. Yarışma sonunda kazananlara ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi. Ödül alan isimler, Kadınlarda Canan Demir 3. Oldu, erkeklerden Yücel Akkuş 3. Oldu, Kadınlarda 2.ciliği Sena Yüksel erkeklerde ise Abdullah Kaya kazandı. Birinciliğe kadınlarda Büşra Kutlu erkeklerde Kaan Dere hak kazandı.

“Türk Sineması adına çok güzel bir yarışma”

Türk Sineması’nın sevilen isimlerinden Nuri Alço, “Türk Sineması adına sevindirici bir program. Hazırlayan Hakan Solaker’e teşekkür ediyorum. Türk Sineması’nın oyuncuları hep yarışmalar ile bir araya geldiler. Türk Sineması adına çok güzel bir yarışma. Umarım güzel oyuncular, Türk Sinemasına eklenmiş olur. Değişik karakterleri güzel oynayabilen arkadaşlarımızı seçeceğiz” diye konuştu.

“Buradan sinema yıldızları yetişecek”

Çanakkale Geyikli Belediye Başkanı, “Geyikli Kuzey Ege’nin gizli cenneti diye bilinir. Bizi dinleyen vatandaşlarımızı gelip görmelerini bekliyorum. Organizasyonu yapan Hakan Solaker’e dostumuz sayesinde buradan sinema yıldızları yetişecek. Bizi de jüri üyesi olarak layık gördüler. Genç yeteneklerimizin burada iyi bir performans sergileyeceklerini düşünüyorum.

“Öyle bir şarkı ile geliyorum ki korkulu rüyaları geri döndü”

Her zaman gençlere destek olduğunu ifade eden yarışmada juri olarak görev alan Petek Dinçöz, “Bu gece burada sinema güzelimizi seçeceğiz. Sinemanın yeni bir kana ihtiyacı vardı. Bence bugün bu kan bulunacak. Artık insanlar sinemalarda ve televizyonlarda hep aynı yüzleri görmekten sıkıldılar. Genç jenerasyona destek vermek gerekiyor. Ben şarkı söylemeden yaz başlamayacak. Yepyeni bir imaj ile karşınızdayım. Öyle bir şarkı geliyor ki, hani özlenen eski petek var ya. Eski petek geri geliyor. 7 Haziran’da çok üzülen kişi olacak sanat camiasından. Çünkü öyle bir şarkı ile geliyorum ki korkulu rüyaları geri döndü. Anka kuşu gibi küllerimden yeniden doğdum” dedi.

“Yeni yetenekler katmak amacıyla düşündüğüm bir projeydi”

Sinema Güzeli Yarışmasının 2016 yılında bir hayalinin sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Gazeteci Hakan Solaker, “Türk sinemasına, Tiyatroya yeni yetenekler katmak amacıyla düşündüğüm bir projeydi. Hayata geçirdim ve şuan 6.cısını yapıyorum. 3 yarışma Bakü’de 3 yarışma Türkiye’de yaptım. Burada 15 kızımız ve 14 erkeğimiz yeni oyuncu hayatlarına başlayacaklar umarım. Jürimiz önünde performans sergileyecekler” dedi.