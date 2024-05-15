Cumhuriyetin 100. yılı onuruna, Uludağ İçecek Türk AŞ. sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı senfonik eser, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. Yıl Dönümü kutlaması vesilesiyle 18 Mayıs tarihinde İstanbul’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda Oğuzhan Balcı’nın yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı şerefine ülkemize bir sanat eseri armağan eden Uludağ İçecek Türk AŞ., Besteci ve Orkestra Şefi Oğuzhan Balcı’ya bir senfonik eser sipariş etti. İlk olarak 10 Aralık 2023’te Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirilen Oğuzhan Balcı’nın Cumhuriyetimizin 100.yılının onuruna bestelediği “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eser, 18 Mayıs tarihinde CRR Senfoni Orkestrası tarafından CRR’de İstanbullu sanatseverlere sunulacak.

100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen kurtuluş mücadelesini, nice kahramanı, halkımızın sonsuz cesaretini ve vatan sevgisini konu alan, “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eserin sanatseverlerle buluşmasında solistler, Mezzosoprano Aylin Ateş, Tenor Ufuk Toker, Bariton Caner Akgün. Anlatımı da, Metin Yazarı Ersin Antep gerçekleştirecek.

Uludağ İçecek sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eser ile marka, Cumhuriyetin 100. yılında sanata olan desteğini ölümsüzleştirdi.