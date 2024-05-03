'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan tutuklana Dilan- Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin davadaki ara kararın verilmesi sonrası tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Bu karar sonrası Dilan Polat'ın intihara kalkıştığı öğrenildi. "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

Yapılan tedavi sonrası yeniden cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.