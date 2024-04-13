TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Ankaraspor’u 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Yusuf Aydın, Serhat Sağır, Osman Baruk
Karacabey Belediyespor: Olcay Topçu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek (Mehmet Yanıkara dk. 90), Ata Kurtuluş (Azat Çakır dk. 68), Furkan Yasin Yalçın, Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Namık Barış Çelik dk. 73), Tuğkan Kamışoğlu (Yunus Emre Çakır dk. 90), Serhat Kot
Ankaraspor: Anıl Atağ, Kaan Baysal, Mehmet Burak Tarlabölen (Ömer Faruk Sezgin dk. 29), Fahrettin Berk Yılmaz, Recep Taşbakır, Batuhan Kırdaroğlu (Raşit Yöndem dk. 29), İbrahim Sürgülü, Furkan Eliaçık (Cenk Doğan dk. 59), Savaş Yorulmaz (Fatih Kızılkaya dk. 46), Recep Yemişçi, Utku Şen (Hamza Gür dk. 29)
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 3 ve 5), Tuğkan Kamışoğlu (dk. 40), Onur Öztonga (dk. 82) (Karacabey Belediyespor), Ömer Faruk Sezgin (dk. 79) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor)