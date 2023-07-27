Mardin’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Antrenörler Derneği TÜFAD Mardin Şubesi tarafından düzenlenen FF Grassroots C Kursu antrenörlük eğitim kursları başladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Stadyumu'nda TFF Eğitim Görevlisi Sercan Görgülü ve İsmail Taviş nezaretinde antrenörlük kursuna başlandı.

Kursa 1'i bayan olmak üzere toplam 30 antrenör adayı katılıyor.

TÜFAD Mardin Şube Başkanı Doğan Ağalday, yaptığı açıklamada, 24 Temmuz- 02 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan kursa katılanlara başarılar dilediğini ifade ederek, Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğiyle kursu gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜFAD Mardin Şube Başkanı Ağalday, seminere 1 bayan olmak üzere 30 antrenörün katıldığını belirterek, "TFF eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza eğitimlerini veriyor. Buradaki eğitimler çok önemli. Burada amaç Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılmasıdır. Burada alınan bilgiler, sporcu arkadaşlarımıza aktaracaktır. " dedi.

TÜFAD Mardin Şubesinin eğitime çok büyük önem verdiğini söyleyen Ağalday "Antrenörler futbolun olmazsa olmazıdır, antrenör hem eğitici, hem, anne, hem de babadır. O yüzden eğitimler antrenörlerimizin yeni bilgilerle güncellenmesi açısından çok önemlidir” şeklinde açıklamada bulundu.