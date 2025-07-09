2014 Nisan ayından beri devam eden biletleme ve stadyuma giriş süreçlerinde yeni bir uygulama hayata geçirilecek. TFF, bu değişiklikle taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni teknolojiye uygun olarak elektronik bilet sistemleri güncellenirken, taraftarlar çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yükleyerek maçlara giriş yapabilecek. Kulüpler ise halihazırda anlaşmalı oldukları bilet satış firmalarıyla satış ve giriş kurallarını belirlemeye devam edecek.

Kaynak: İHA