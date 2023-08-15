Zam haberleri ardı ardına gelirken Türkiye Futbol Federasyonu da cezalarla ilgili zam haberlerini açıkladı. Futbol Disiplin Talimatına uymayanlar yandı. Cezalara büyük oranda artış geldi.

Usulsüz Seyirci Alma Cezası

"Usulsüz seyirci alma ve merdiven boşluklarının boş bırakılması" cezasına verilecek para cezası yüzde 20 arttı.

%50 Ceza Artışı İse Şöyle:

"İkame ve ilave cezalar, hakem soyunma odası ve koridorların güvenliği, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler, hakemler ve görevlilere toplu müdahale, ayrımcılık-ideolojik propaganda, saldırı, kavga ve belgelerin haksız kullanılması. Sahtecilik ve yanıltma, cezaya ve tedbire uyulmaması, milli müsabakaya katılmamak ve yayın”

Hakemlerle İlgili Açıklama Yapanlara %100 Ceza Zammı

Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalara verilen cezaya yüzde 100 zam yapıldı. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme, çirkin ve kötü tezahürat da bu oranda arttırıldı. Cezalar artık yeni Disiplin Talimatı'na göre uygulanacak.