“Ejderha var mı?” yaşlı elf merak etti, ama demirci onlara kısa hikayeler olduklarını haykırdı ve kızgın bıçağı bir kova suya daldırdı. Tıslarken, bu hikayelerin monitörün önünde dünyada yaşadığı günleri hatırladım. “Bir ejderha olduğunu söylüyorlar!” Daggerfall oyuncuları arasında kelime yayıldı, meraklıları tekrar tüm unutulmuş köşelerden geçmeye zorladı, meraklıları tüm kitapları okumaya ve meraklıları delil aramak için oyunun dosyalarına tırmanmaya zorladı. Boşuna – Daggerfall’da ejderhayla tanışacaksınız, ancak bu sadece Daedric prens Peyrit’in bir tezahürü. Etkileyici görünüyor ama gerçek bir ejderha değil. Kendi kedi gözlerimle gördüğüm türden.

Mümkün olan en iyi anda Helgenic sesinin çatısına indi: başım darağacına yaslandı ve cellat çoktan baltasını kaldırıyordu. Önce askerler, sonra ejderha bağırdı. Evler alev aldı ve duvarları çöktü. Elimde prangalar ile oyunun inatla açmayı reddettiği koridorda aceleyle indim ve doğru seride olup olmadığımı merak ettim. Koridor bir mağaraya indi, burnunun arkasından tek bir dönüş yapmadan koştu ve biri bulunduğunda, oyun kesinlikle tekrar tekrar içine düştü.

Bir düşmanla karşılaşırsam, belki de kılıcı çekmek için anahtara basmadan önce yere gitti. Bunu nasıl savunabilirim? Oldukça kolay. Bunlar, içeriği onlarca, belki yüzlerce saat önemli olan başlığın ilk dakikaları. Yaklaşık elli yaşından sonra, unutulmayan sanal deneyimlerden önce kaybolan önemsiz bir bellek için senaryolu bir giriş yapıyorum.

O yapıyor ve bunu yapıyor

Skyrim’in kartlarını en başından düzenlemesini beklemek saflıktır. Belki de sadeliği, bizim – sadece Elder Scrolls’da değil – daha sert sistemlere alıştığımız yerlerde bunu yapmaya cazip geliyor. Irk ve yüz şekillendirme seçimi hala öğleden sonra için bir sorundur, ancak oyuncu hemen mesela meslek seçiminden yoksundur. Bu sefer, kahramanlar aynı başlangıç ​​çizgisinden başlar ve yalnızca onları oynayarak, herhangi bir kutuya bakılmaksızın, özellikle onların profilini çıkarırsınız.