The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo tarafından geliştirilen ve dağıtılan, çok sayıda etkinlik video oyunu içeren bir maceradır. Bu oyun serisinin bu son oyun sürümüyle maceranın büyüsünün tadını çıkarın. Gizemle dolu yerler, sizi saatlerce meşgul edecek bulmacalar, gizli düşman kamplarında saklı hazineler, bu video oyununda zevk alacağınız muhteşem şeylerden bazıları. Eğlenceyle dolu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bölgeleri kendi başınıza keşfetmenizi sağlar. Bu büyülü bir yolculuk ve standardı tamamen açık dünya oyun yaratmaya değiştirdi.

Oyuna şu anda GamesKnit’te Microsoft Windows için erişilebilir.

Bu hayatta kalma oyunu, oyuncuları aceleyle kararlar almaya zorlamaz ve bunun yerine, farklı yollara birçok gizem ve hazineyi serpiştirerek onları (oyuncuları) daha fazlasını keşfetmeye teşvik eder. Orijinal oyunda olduğu gibi, oyuncu oyunun dünyasına çok kısa talimatlarla yerleştirilir.

Tüm oyun, Hyrule adlı fantastik şehirdeki kıyamet sonrası ortama dayanıyor. Manzara çok büyük ve aynı zamanda çeşitlidir. Çim alanlardan dağlara kadar uzanır ve oyuncuların çevre ile çok gerçekçi bir şekilde etkileşime girmesine izin verir. Örneğin, hayvanlar muameleye tabi tutulur ve ağaçların da meyveleri vardır. Tüm peyzajın ekolojisi sadece çeşitli değil, aynı zamanda grafikler de akıllara durgunluk veriyor. Oyuncuların duyularını yakalar ve seviyelerde yukarı çıktıkça Hyrule’un ayrıntılı ekolojik çeşitliliğini görürler.

Sadece inandırıcı tepki veren hayvanlar ve ağaçlar değil, aynı zamanda kaya, sopa, elma gibi cansız nesneler de doğal dünyada olduğu gibi tepki veriyor. Şahsiyetler harika ve dünya muhteşem.

Bu inandırıcı ortam, oyuncuları onu daha fazla keşfetmeye teşvik ediyor. Aksiyon tabanlı bir macera oyununda bu kadar ayrıntılı bir şey bulmak çok nadirdir, çünkü normalde oyuncular savaşlarla mücadele etmekle meşguldür.

Bununla birlikte, bu belirli video oyunu durumunda, oyuncular nesnelerle deneyler yapmaya teşvik edilir. Tıpkı oyunda, ağacın altında durup yiyerek, kelimenin tam anlamıyla bir elmayı yakıp pişirebileceğiniz gibi. Birden çok kullanımı olan farklı öğeler bulmalıdır.

Çevreyle etkileşim kurmanın farklı yollarını bulmanın eğlencesi, bu oyunu özel kılan şeydir. Bununla birlikte, onu ayıran faktör, oyunculara verdiği özgürlüktür. Bir oyuncu olarak, herhangi bir yüzeye tırmanmak veya herhangi bir yöne yürümekle sınırlı değilsiniz.

Nefes kesici grafikler çekiciliğe katkıda bulunur ve bir oyuncuya daha fazlasını keşfetme ve bunu yapmanın yollarını bulma seçeneği verilir. Örneğin, oyuncunun yeteneğini geliştirmesi ve buna bağlı olarak istediği yerlere ulaşmaya yardımcı olacak ekipmanları elde etmesi gerekiyor.

Ancak yeni topraklar ve macera arayışında, oyunculara sadece düşmanlarla değil, aynı zamanda doğal afetlerle de meydan okunacak. Bu, oyunu daha da gerçekçi kılar. Oyuncu, yeni toprakları keşfederken bir erkeğin karşılaşabileceği gerçek engelleri hisseder.

Ancak, takipte pek çok engel oluşturan diğer oyunların aksine, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, oyuncuları sonunda ilgisini tamamen kaybedecek kadar sıkmaz. Bunun yerine, oyuncunun ilgisini toprağın büyüleyici güzelliği ve akıllara durgunluk veren bulmacalar çekiyor. Oyunun dünyanın her yerinde çok sayıda hayranı var. İnceleme puanlarından sonra en iyi aksiyon ve macera oyunlarından biridir.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 10 7 32 ve 64 bit / Windows® 8 64-bit / Windows® 8.1 64-bitİşlemci: Intel® Core ™ i5-2500 @ 3.3 GHz / AMD FX-8320 @ 3.5 GHzBellek: 4 GB RAM DDR3Sabit Disk: 50 GB boş alanEkran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 560 / AMD Radeon ™ HD 6870 (1GB VRAM)DirectX®: Sürüm 11Ses: DirectX® uyumluEk Notlar: Grafik kartlarının dizüstü bilgisayar sürümleri çalışabilir ancak resmi olarak DESTEKLENMEZ.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 7 64-bit / Windows® 8 64-bit / Windows® 8.1 64-bitİşlemci: Intel® Core ™ i7-4790K @ 4 GHz / AMD FX-8350 @ 4.0 GHzBellek: 8 GB RAM DDR3Sabit Disk: 70 GB boş alanEkran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 780 / AMD Radeon ™ R9 290 (2GB VRAM)DirectX®: Sürüm 12Ses: DirectX® uyumluEk Notlar: Grafik kartlarının dizüstü bilgisayar sürümleri çalışabilir ancak resmi olarak DESTEKLENMEZ.