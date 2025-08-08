Kapatılan hesapların büyük bölümünün, Güneydoğu Asya’daki organize suç çetelerine bağlı dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı olduğu bildirildi. Bu merkezlerde, çoğu zaman zorla çalıştırılan kişiler dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılıyor.

Meta, açıklamayı WhatsApp’ın dolandırıcılık önleyici yeni özelliklerini devreye aldığı gün yaptı. Bu yenilikler arasında, kullanıcı kişi listesinde olmayan biri tarafından grup sohbetine eklendiğinde uyarı veren sistem de yer aldı.

Dolandırıcıların, ele geçirdikleri WhatsApp hesapları veya sahte yatırım vaatleri sunan grup sohbetleri aracılığıyla insanları kandırdığı belirtildi. WhatsApp, bu tür hesapların çoğunu faaliyet başlamadan önce tespit ederek devre dışı bıraktığını bildirdi.

Meta, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile yürütülen bir çalışmada, Kamboçya merkezli bir suç ağının sahte scooter kiralama piramit planını ortaya çıkardı. Bu dolandırıcılıkta, mağdurlara gönderilecek mesajların ChatGPT ile hazırlandığı açıklandı.

Genellikle dolandırıcılar önce kısa mesajlarla iletişim kuruyor, ardından konuşmaları sosyal medya ya da özel mesajlaşma uygulamalarına taşıyor. Son aşamada ise ödeme ya da kripto para işlemleri talep ediliyor.

Meta, “Her dolandırıcılığın bir püf noktası vardır. Kazanç vaadiyle önceden ödeme isteniyorsa, bu kesinlikle dolandırıcılıktır” uyarısında bulundu. Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelerdeki merkezlerin her yıl milyarlarca dolarlık dolandırıcılık yaptığı, tuzağa düşürülen kişilerin zorla çalıştırıldığı vurgulandı.

Bölge güvenlik yetkilileri, vatandaşlara mesajlaşma uygulamalarından gelebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kullanıcılara, WhatsApp hesaplarını korumak için iki adımlı doğrulama gibi güvenlik yöntemlerini etkinleştirmeleri tavsiye edildi. Singapur polisi de alışılmadık talepler karşısında dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.