Ticaret Bakanlığı’nın Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), 3,3 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak Türkiye’nin dijitalleşme vizyonunda kilit bir rol üstleniyor. Aylık 15 bin yeni kuruluş işleminin gerçekleştirildiği sistem, 70 kamu kurumuyla veri paylaşımı sağlıyor. MERSİS Mobil Uygulaması ise 68 bini aşkın indirilmeyle ticaret sicili işlemlerini kolaylaştırıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), devletimizin dijitalleşme vizyonunun en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerini merkezi bir platform üzerinden yürüten MERSİS, 2025 Haziran sonu itibarıyla 3,3 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Ülkede aktif şirket, ticari işletme ve şube sayısı 2,5 milyonu aşarken, sistem üzerinden aylık ortalama 15 bin yeni kuruluş işlemi gerçekleştiriliyor.

MERSİS: KAMU HİZMETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ

MERSİS, yaklaşık 70 kamu kurumuyla anlık veri paylaşımı yaparak şirket ve ticari işletmelere ilişkin güncel, doğru ve güvenilir bilgileri tüm ilgililere sunuyor.

Bakanlık, MERSİS’in sadece kendi bünyesinde değil, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde de stratejik bir altyapı sunduğunu vurguladı.

Vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen MERSİS Mobil Uygulaması, ticaret sicili işlemlerini mobil cihazlar üzerinden erişilebilir kılıyor.

Web uygulamasındaki tüm işlemleri destekleyen uygulama, Google Play ve App Store’da 68 bin 555 indirilmeye ulaştı ve kullanıcı sayısı hızla artıyor.