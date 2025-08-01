Kimi market alışverişinde ona danışıyor, kimi sağlıklı yaşamla ilgili öneriler alıyor, kimi ise içini döküp en derin sırlarını anlatıyor. Öyle ki, yapay zekâ artık birçok insanın hayatında adeta bir aile üyesi gibi yer alıyor. Ancak bu samimiyetin ardında ciddi bir risk gizli. OpenAI CEO’su Sam Altman, kullanıcıları önemli bir konuda uyardı: ChatGPT ile yapılan konuşmalar, mevcut hukuk sistemine göre "gizli" sayılmıyor.

Bu durum, kullanıcıların en kişisel bilgilerini yapay zekâya anlatmalarının hukuki anlamda bir güvenceyle korunmadığı anlamına geliyor. Altman, yapay zekânın bu verileri kullanma kapasitesine sahip olduğunu açıkça dile getiriyor. Eğer yasal bir süreçte talep edilirse, OpenAI bu konuşmaları paylaşmakla yükümlü kalabilir.

Altman’a göre bu ciddi bir mahremiyet açığı ve kullanıcılar için önemli bir tehlike arz ediyor. Mevcut sistemin yetersizliğini "çarpık" olarak tanımlayan CEO, yapay zekâ ile yapılan yazışmaların da tıpkı doktor, avukat veya terapist ile yapılan görüşmeler gibi mahremiyet ilkeleriyle korunması gerektiğini savunuyor.