Yeni bir analiz, yapay zekanın elektrik tüketiminde Bitcoin madenciliğini bile geride bırakmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Vrije Universiteit Amsterdam’dan çevre araştırmacısı Alex de Vries-Gao’ya göre, 2025 yılı sonunda yapay zeka, dünya çapındaki veri merkezlerinin enerji kullanımında başrolü üstlenebilir.

De Vries-Gao'nun çalışması, yapay zekanın şimdiden veri merkezlerinin toplam elektrik tüketiminin yüzde 20’sine kadarını kapsadığını ortaya koyuyor. Ancak asıl dikkat çeken nokta, bu oranın yakın zamanda keskin bir şekilde artabileceği öngörüsü. Öyle ki, yapay zekanın enerji ihtiyacının, uzun süredir tartışmalara konu olan Bitcoin madenciliğini aşabileceği düşünülüyor.

Bu öngörülerin en büyük engeli, büyük teknoloji şirketlerinin enerji tüketimine dair verileri şeffaf biçimde paylaşmıyor olması. De Vries-Gao bu boşluğu, üçgenleme adı verilen dolaylı tahmin yöntemleriyle dolduruyor. Geçen yıl özel yapay zeka donanımlarının Hollanda’nın toplam elektrik tüketimine denk geldiğini saptayan araştırmacı, 2025 itibarıyla bu rakamın İngiltere’nin enerji talebine yaklaşabileceğini söylüyor — bu da yaklaşık 23 gigawatt gibi devasa bir tüketim anlamına geliyor.

ABD'de hızla yükselen yeni veri merkezleri bu senaryoyu destekliyor. Yapay zeka uygulamaları için oluşturulan bu altyapı yatırımları, enerji tüketimiyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendiriyor. Bir dönem kripto para madenciliğiyle ilgili dile getirilen kaygılar, şimdi yapay zekanın gölgesinde yeniden gündemde.

Sonuç olarak, yapay zekanın sunduğu teknolojik devrim, enerji kaynakları üzerindeki baskıyı da beraberinde getiriyor. Bu büyümenin sürdürülebilir olup olmayacağı ise, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda çevresel ve politik kararlarla şekillenecek gibi görünüyor.